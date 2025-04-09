Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 07:24

«Целуют меня в зад»: Трамп заявил, что страны молят его отменить высокие пошлины

Трамп заявил, что страны целуют его в зад из-за пошлин и умоляют о сделке

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Ряд стран умоляют США заключить сделку в связи с введением пошлин. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Говорю вам, эти страны звонят нам и целуют меня в зад. Они умирают [от желания] заключить сделку: «Пожалуйста, пожалуйста, заключите сделку. Я сделаю всё что угодно, сэр», — сказал глава Белого дома на ужине Национальной республиканской конференции конгресса.

Также он высказался о действиях Китая, обвинив Пекин в игре не по правилам. По словам президента США, дополнительные тарифы будут действовать, пока КНР не согласится на сделку.

Трамп готов проявить щедрость при заключении торговой сделки с Китаем
Трамп готов проявить щедрость при заключении торговой сделки с Китаем

Напомним, что 2 апреля хозяин Овального кабинета объявил о введении в США новой системы пошлин на импорт, установив ставку в 10% для всех импортируемых товаров, а для некоторых стран — ещё выше. После этого более 50 государств запросили переговоры с Соединёнными Штатами. К слову, Россия не попала под пошлины. Кроме того, США ввели дополнительные пошлины в отношении Китая, подняв их до 104%.

Никита Никонов
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar