«Целуют меня в зад»: Трамп заявил, что страны молят его отменить высокие пошлины
Трамп заявил, что страны целуют его в зад из-за пошлин и умоляют о сделке
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Ряд стран умоляют США заключить сделку в связи с введением пошлин. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Говорю вам, эти страны звонят нам и целуют меня в зад. Они умирают [от желания] заключить сделку: «Пожалуйста, пожалуйста, заключите сделку. Я сделаю всё что угодно, сэр», — сказал глава Белого дома на ужине Национальной республиканской конференции конгресса.
Также он высказался о действиях Китая, обвинив Пекин в игре не по правилам. По словам президента США, дополнительные тарифы будут действовать, пока КНР не согласится на сделку.
Напомним, что 2 апреля хозяин Овального кабинета объявил о введении в США новой системы пошлин на импорт, установив ставку в 10% для всех импортируемых товаров, а для некоторых стран — ещё выше. После этого более 50 государств запросили переговоры с Соединёнными Штатами. К слову, Россия не попала под пошлины. Кроме того, США ввели дополнительные пошлины в отношении Китая, подняв их до 104%.