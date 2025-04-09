«Целуют меня в зад»: Трамп заявил, что страны молят его отменить высокие пошлины

Ряд стран умоляют США заключить сделку в связи с введением пошлин. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Говорю вам, эти страны звонят нам и целуют меня в зад. Они умирают [от желания] заключить сделку: «Пожалуйста, пожалуйста, заключите сделку. Я сделаю всё что угодно, сэр», — сказал глава Белого дома на ужине Национальной республиканской конференции конгресса.