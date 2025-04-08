Трамп готов проявить щедрость при заключении торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп готов предложить Китаю выгодные условия в обмен на прогресс в переговорах по пошлинам. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент хотел, чтобы я сообщила, что, если Китай выйдет на связь для заключения сделки, он будет невероятно щедр», — сказала она в ходе брифинга.

Представитель Белого дома также заявила, что ответные пошлины Китая на американские тарифы были неверным шагом, поскольку США всегда будут реагировать более жёстко.