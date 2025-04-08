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8 апреля, 18:58

Трамп готов проявить щедрость при заключении торговой сделки с Китаем

Левитт: Трамп предложит КНР щедрые условия для возобновления диалога по пошлинам

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rabbittose

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rabbittose

Президент США Дональд Трамп готов предложить Китаю выгодные условия в обмен на прогресс в переговорах по пошлинам. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент хотел, чтобы я сообщила, что, если Китай выйдет на связь для заключения сделки, он будет невероятно щедр», — сказала она в ходе брифинга.

Представитель Белого дома также заявила, что ответные пошлины Китая на американские тарифы были неверным шагом, поскольку США всегда будут реагировать более жёстко.

Ранее стало известно, что США с 9 апреля повысят ввозные пошлины на китайские товары до 104%. О планах ввести дополнительные пошлины в размере 34% на китайский импорт Трамп заявил 2 апреля. В ответ Китай ввел аналогичные пошлины на американскую продукцию и дал понять, что не планирует уступать США.

Трампу обрывают телефон с предложениями о выгодной сделке
Трампу обрывают телефон с предложениями о выгодной сделке
Наталья Демьянова
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