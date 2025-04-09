Трамп назвал реакцию Китая на американские пошлины игрой без правил

Ответные пошлины, введённые Китаем на весь американский импорт, являются нарушением правил международной торговли. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Трамп подчеркнул, что КНР активно использует различные методы, включая манипуляции с валютой, для смягчения последствий американских пошлин. По его мнению, такие действия выходят за рамки допустимого.

«Они не должны так делать, так — не по правилам», — возмутился политик.

Глава Белого дома не исключил возможности заключения сделки с Китаем для избежания дальнейшей тарифной эскалации. Однако он отметил, что Пекину сложно начать переговоры из-за «гордости».