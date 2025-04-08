«Ждём звонка»: Трамп анонсировал скорый разговор с Китаем по торговой сделке
Трамп заявил, что ждёт звонка от КНР для продолжения обсуждения торговой сделки
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждёт, когда китайские официальные лица свяжутся с ним для обсуждения торговых вопросов. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Глава Белого дома отметил, что уже провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности южнокорейского президента Хан Док Су, в ходе которого обсудил торговое сотрудничество между двумя странами. Теперь республиканец ожидает аналогичного шага от Китая.
«Китай тоже хочет заключить сделку, очень хочет, но не знает, как начать. Мы ждём их звонка. Это произойдёт», — написал Трамп.
Ранее Трамп пригрозил Китаю ещё большими пошлинами в случае, если Поднебесная не отменит зеркальные тарифы в 34%. Он выдвинул Пекину ультиматум: требования Вашингтона должны быть исполнены до 8 апреля. В КНР же заявили, что не станут терпеть тарифный «шантаж» со стороны Соединённых Штатов.