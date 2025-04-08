«Ждём звонка»: Трамп анонсировал скорый разговор с Китаем по торговой сделке

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждёт, когда китайские официальные лица свяжутся с ним для обсуждения торговых вопросов. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что уже провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности южнокорейского президента Хан Док Су, в ходе которого обсудил торговое сотрудничество между двумя странами. Теперь республиканец ожидает аналогичного шага от Китая.