Порты могут «лопнуть» от скопления импортных авто из-за торговой войны Трампа

Из-за задержек в отправке продукции в дилерские центры порты оказались переполнены импортными автомобилями. Некоторые из них могут вскоре достичь своей предельной пропускной способности. Представители одной из логистических компаний отметили, что многие руководители надеются на скорое окончание действия пошлин на импорт автомобилей.