Порты могут «лопнуть» от скопления импортных авто из-за торговой войны Трампа
FT: Порты США забиты новыми машинами после повышения Трампом пошлин
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В портах США скопилось множество автомобилей из-за временной приостановки поставок, сообщает Financial Times. По данным издания, автопроизводители стараются минимизировать последствия торговой войны, инициированной президентом США Дональдом Трампом.
Из-за задержек в отправке продукции в дилерские центры порты оказались переполнены импортными автомобилями. Некоторые из них могут вскоре достичь своей предельной пропускной способности. Представители одной из логистических компаний отметили, что многие руководители надеются на скорое окончание действия пошлин на импорт автомобилей.
Напомним, что 2 апреля Трамп ввёл новую систему пошлин, подняв ставки до потолка. После этого более 50 государств попросили хозяина Овального кабинета о встрече. К слову, Россия не попала под пошлины. Кроме того, Штаты ввели дополнительные пошлины в отношении Китая, подняв их до 104%. Трамп предупреждал КНР об этом, но Пекин ответил, что не станет терпеть «тарифный шантаж».