Пошлины Трампа могут привести к увеличению поставок китайских товаров в Россию
Кузнецов: Китай может нарастить объёмы экспорта товаров в РФ из-за пошлин США
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Из-за введённых американским президентом Дональдом Трампом пошлин, Китай с большой долей вероятности может увеличить экспорт своих товаров в Россию. Хотя прирост поставок обещает быть несущественным, но всё же ощутимым. Такое мнение в беседе с РБК озвучил вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН Павел Кузнецов. Эксперт пояснил, что Пекин будет искать способы сбыта произведённых товаров, предназначенных для американского рынка. Поставки в другие страны — в том числе в РФ — помогут избежать остановки производства, ориентированного на экспорт.
«Мы не ожидаем существенного роста экспорта в Россию или именно в страны БРИКС со стороны Китая в условиях нового витка тарифной войны между Китаем и США», — подчеркнул Кузнецов.
Аналитик отметил, что китайская промышленная и высокотехнологичная продукция поставляется в США по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами. Поэтому дополнительные расходы станут бременем для американских компаний-покупателей, а не для китайских поставщиков, так как Вашингтон связан обязательствами по закупкам перед заводами и экспортерами Поднебесной.
Ранее стало известно, что президент США готов пойти на уступки Пекину в торговых переговорах. Хозяин Белого дома намерен предложить выгодные условия китайской стороне, чтобы стимулировать прогресс в обсуждении пошлин. С 9 апреля Штаты повысят ввозные пошлины на китайские товары до 104%.