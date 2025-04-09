Пошлины Трампа могут привести к увеличению поставок китайских товаров в Россию

Из-за введённых американским президентом Дональдом Трампом пошлин, Китай с большой долей вероятности может увеличить экспорт своих товаров в Россию. Хотя прирост поставок обещает быть несущественным, но всё же ощутимым. Такое мнение в беседе с РБК озвучил вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН Павел Кузнецов. Эксперт пояснил, что Пекин будет искать способы сбыта произведённых товаров, предназначенных для американского рынка. Поставки в другие страны — в том числе в РФ — помогут избежать остановки производства, ориентированного на экспорт.

«Мы не ожидаем существенного роста экспорта в Россию или именно в страны БРИКС со стороны Китая в условиях нового витка тарифной войны между Китаем и США», — подчеркнул Кузнецов.