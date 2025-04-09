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9 апреля, 08:57

Пошлины Трампа могут привести к увеличению поставок китайских товаров в Россию

Кузнецов: Китай может нарастить объёмы экспорта товаров в РФ из-за пошлин США

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Из-за введённых американским президентом Дональдом Трампом пошлин, Китай с большой долей вероятности может увеличить экспорт своих товаров в Россию. Хотя прирост поставок обещает быть несущественным, но всё же ощутимым. Такое мнение в беседе с РБК озвучил вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН Павел Кузнецов. Эксперт пояснил, что Пекин будет искать способы сбыта произведённых товаров, предназначенных для американского рынка. Поставки в другие страны — в том числе в РФ — помогут избежать остановки производства, ориентированного на экспорт.

«Мы не ожидаем существенного роста экспорта в Россию или именно в страны БРИКС со стороны Китая в условиях нового витка тарифной войны между Китаем и США», — подчеркнул Кузнецов.

Аналитик отметил, что китайская промышленная и высокотехнологичная продукция поставляется в США по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами. Поэтому дополнительные расходы станут бременем для американских компаний-покупателей, а не для китайских поставщиков, так как Вашингтон связан обязательствами по закупкам перед заводами и экспортерами Поднебесной.

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Ранее стало известно, что президент США готов пойти на уступки Пекину в торговых переговорах. Хозяин Белого дома намерен предложить выгодные условия китайской стороне, чтобы стимулировать прогресс в обсуждении пошлин. С 9 апреля Штаты повысят ввозные пошлины на китайские товары до 104%.

Ольга Сливченко
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