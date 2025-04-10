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10 апреля, 15:42

Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский президент Дональд Трамп повысил значение пошлин, которыми облагаются товары из Китая, до значения в 145%. Об этом пишет CNBC со ссылкой на Белый дом.

«Белый дом разъясняет, что пошлины Трампа на китайские товары теперь составляют 145%», — сказано в материале телеканала.

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Напомним, 2 апреля глава Белого дома ввёл систему торговых тарифов для стран, которые импортируют свои товары в США. Это ограничение не затронуло Россию. А вот в отношении Китая был введён ряд последовательных ужесточений пошлин, до настоящего момента они составляли 125%. В КНР не остались в долгу и обложили американскую продукцию тарифами в 84%.

Юрий Лысенко
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