Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американский президент Дональд Трамп повысил значение пошлин, которыми облагаются товары из Китая, до значения в 145%. Об этом пишет CNBC со ссылкой на Белый дом.
«Белый дом разъясняет, что пошлины Трампа на китайские товары теперь составляют 145%», — сказано в материале телеканала.
Напомним, 2 апреля глава Белого дома ввёл систему торговых тарифов для стран, которые импортируют свои товары в США. Это ограничение не затронуло Россию. А вот в отношении Китая был введён ряд последовательных ужесточений пошлин, до настоящего момента они составляли 125%. В КНР не остались в долгу и обложили американскую продукцию тарифами в 84%.