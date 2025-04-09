Трамп заявил, что США повысят до 125% торговые пошлины для Китая
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американский президент Дональд Трамп объявил, что руководство Штатов немедленно повысят торговые пошлины для Китая до 125%. Об этом политик написал на личной странице в соцсети Truth Social.
«Учитывая недостаток уважения, проявленный Китаем к мировым рынкам, я поднимаю взимаемые США с КНР пошлины до 125%, они вступают в силу незамедлительно», — говорится в посте.
Напомним, президент США 2 апреля ввёл новую систему торговых тарифов для стран по всему миру. После этого к нему обратились лидеры более 50 государств с запросом о встрече. А вот в отношении России пошлины не вводились. А вот у Китая другая ситуация — в его отношении действуют тарифы в 104%. Поднебесная решила не оставаться в долгу и объявила о повышении пошлин на американский импорт до 84%.