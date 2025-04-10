Два болида: В Британии делают ставки на исход торговой войны Си Цзиньпина и Трампа

Торговая война между США и Китаем продолжает набирать обороты. Пекин ответил на протекционистские меры американского лидера Дональда Трампа дополнительными налогами в 50%, а суммарные пошлины Вашингтона уже достигли 104%. Эскалация напоминает лобовое столкновение двух болидов, где каждый надеется, что противник сдастся первым. Новые китайские пошлины усилили панику на фондовых рынках, подтвердив опасения, что ни одна из сторон не намерена идти на компромисс, сообщает британское издание The Spectator.

Колумнист пишет в статье, что Пекин отреагировал на эскалацию напряжённости со стороны США, назвав её «ошибкой на ошибке», и потребовав отмены всех односторонних тарифов. Министерство торговли республики заявило о твердой защите интересов Китая и международного экономического порядка.

Также Поднебесеая внесла 12 американских компаний в чёрные списки экспортного контроля и «ненадежных организаций». Теперь для китайского бизнеса сотрудничество с этими компаниями, включая производителей лазерной оптики, медицинских приборов и беспилотного подразделения Boeing, стало невозможным. Перспективы компромисса в данный момент туманны.