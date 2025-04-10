Выяснилась мрачная причина паузы Трампа в торговой войне с 75 странами
NYT: Трамп отложил введение пошлин на 90 дней из-за паники и мрачной обстановки
Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР
США приняли решение приостановить на 90 дней введение повышенных пошлин на товары из 75 стран, потому что американский лидер Дональд Трамп испугался паники среди населения. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники в правительстве.
В статье говорится, что Трамп якобы боится обвала финансовых рынков и экономического кризиса, в котором могут обвинить его тарифную политику. Американский лидер назвал «довольно мрачной» обстановку на международном рынке после утверждения им торговых пошлин. Трамп полагает, что сейчас нужно взять паузу, чтобы панические настроения улеглись.
«Люди стали чересчур паникующими. Они стали немного бояться», — цитирует президента США The New York Times.
Напомним, президент США Дональд Трамп поставил обновлённые тарифы на паузу для более чем 75 стран 9 апреля. Криптовалютный рынок моментально отреагировал на такое решение. Согласно данным биржи Binance, курс биткоина продемонстрировал резкий скачок: виртуальная монета стала торговаться почти на 7% дороже.