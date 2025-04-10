Выяснилась мрачная причина паузы Трампа в торговой войне с 75 странами

США приняли решение приостановить на 90 дней введение повышенных пошлин на товары из 75 стран, потому что американский лидер Дональд Трамп испугался паники среди населения. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники в правительстве.

В статье говорится, что Трамп якобы боится обвала финансовых рынков и экономического кризиса, в котором могут обвинить его тарифную политику. Американский лидер назвал «довольно мрачной» обстановку на международном рынке после утверждения им торговых пошлин. Трамп полагает, что сейчас нужно взять паузу, чтобы панические настроения улеглись.