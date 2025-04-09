Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 18:32

Трамп объявил о приостановке на 90 дней торговых пошлин для более чем 75 стран

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Babooo0

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Babooo0

США на 90 дней приостановит для некоторых стран действие торговых пошлин, которые были введены по принципу взаимности. Об этом в соцсети Truth Social написал президент Штатов Дональд Трамп.

Политик сообщил, что более 75 стран обратились к представителям Штатов по вопросам торговли. Эти государства не предпринимали ответных санкционных мер против США, поэтому американский лидер распорядился ввести в действие 90-дневным период, в течение которого пошлины будут занижены на 10%. Решение уже вступило в силу, добавил он.

Американцы сметают в магазинах консервы и муку из-за пошлин Трампа
Американцы сметают в магазинах консервы и муку из-за пошлин Трампа

Напомним, глава Белого дома 2 апреля объявил о новой системе торговых тарифов для государств, которые импортируют в Штаты свои товары. После этого множество представителей стран со всего мира стали обращаться к США для поиска компромисса. К слову, Россия стала исключением — в отношении нашей страны ограничения не вводились. Зато Китаю досталось основательно — на его товары установили тарифы в 104%. Пекин ответил симметрично, повысив пошлины на товары из Штатов до 84%. Американский президент в свою очередь поднял планку до 125%.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar