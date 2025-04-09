Трамп объявил о приостановке на 90 дней торговых пошлин для более чем 75 стран

США на 90 дней приостановит для некоторых стран действие торговых пошлин, которые были введены по принципу взаимности. Об этом в соцсети Truth Social написал президент Штатов Дональд Трамп.

Политик сообщил, что более 75 стран обратились к представителям Штатов по вопросам торговли. Эти государства не предпринимали ответных санкционных мер против США, поэтому американский лидер распорядился ввести в действие 90-дневным период, в течение которого пошлины будут занижены на 10%. Решение уже вступило в силу, добавил он.