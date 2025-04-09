Американцы сметают в магазинах консервы и муку из-за пошлин Трампа

На фоне введения новых импортных пошлин, инициированных администрацией американского президента, жители США активно начали закупать товары первой необходимости. Об этом сообщает издание The Independent.

Опрошенные американцы признаются, что увеличивают объёмы приобретаемых продуктов, особенно долгосрочного хранения: в их числе консервы, фасоль и мука. Также многие потребители переключаются на более доступные по цене бренды.

Подобная тенденция, по мнению основателя логистической компании GCG Маниша Капура, обусловлена опасениями повторения дефицита товаров, наблюдавшегося в период пандемии из-за сбоев в поставках, что в свою очередь, провоцировало инфляцию.

«Реакция ещё не достигла такого уровня (уровня пандемии. — Прим. Life.ru), но люди обеспокоены тем, что стоимость товаров будет расти, и решили запастись», — отметил Капур.

По прогнозам Tax Foundation, в течение следующих десяти лет импортные тарифы, введенные администрацией Трампа, будут стоить американской экономике примерно $3,1 трлн.