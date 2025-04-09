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9 апреля, 20:58

Курс биткоина перевалил за $80-тысячную отметку после приостановки пошлин США

Биткоин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

Биткоин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

Криптовалютный рынок моментально отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о приостановке на 90 дней торговых пошлин для десятков государств. Согласно данным биржи Binance, курс биткоина продемонстрировал резкий скачок: виртуальная монета стала торговаться почти на 7% дороже.

Если в 20:18 по московскому времени биткоин стоил 78 310 тысяч долларов, то к 21:00 мск курс подскочил до отметки 82 485 тысяч долларов. Рост составил 6,85%.

Американцы сметают в магазинах консервы и муку из-за пошлин Трампа
Американцы сметают в магазинах консервы и муку из-за пошлин Трампа

Трамп поставил обновлённые тарифы на паузу для более чем 75 стран 9 апреля. Незадолго до этого он увеличил пошлины на китайский импорт до 125%. Так политик отреагировал на решение Поднебесной принять участие в экономической дуэли со Штатами.

Артём Гапоненко
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