Курс биткоина перевалил за $80-тысячную отметку после приостановки пошлин США

Криптовалютный рынок моментально отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о приостановке на 90 дней торговых пошлин для десятков государств. Согласно данным биржи Binance, курс биткоина продемонстрировал резкий скачок: виртуальная монета стала торговаться почти на 7% дороже.

Если в 20:18 по московскому времени биткоин стоил 78 310 тысяч долларов, то к 21:00 мск курс подскочил до отметки 82 485 тысяч долларов. Рост составил 6,85%.