Курс биткоина перевалил за $80-тысячную отметку после приостановки пошлин США
Биткоин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations
Криптовалютный рынок моментально отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о приостановке на 90 дней торговых пошлин для десятков государств. Согласно данным биржи Binance, курс биткоина продемонстрировал резкий скачок: виртуальная монета стала торговаться почти на 7% дороже.
Если в 20:18 по московскому времени биткоин стоил 78 310 тысяч долларов, то к 21:00 мск курс подскочил до отметки 82 485 тысяч долларов. Рост составил 6,85%.
Трамп поставил обновлённые тарифы на паузу для более чем 75 стран 9 апреля. Незадолго до этого он увеличил пошлины на китайский импорт до 125%. Так политик отреагировал на решение Поднебесной принять участие в экономической дуэли со Штатами.