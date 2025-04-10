В США шокированы послаблением Трампа по торговым пошлинам

Решение президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин на товары из 75 стран стало неожиданностью даже для сотрудников его администрации. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Как указывает издание, после объявления Трампа несколько высокопоставленных чиновников Белого дома провели пресс-конференцию с министром финансов Скоттом Бессентом и пресс-секретар`м администрации Кэролайн Левитт. Помощники президента были озадачены некоторыми важными аспектами отсрочки, включая вопрос о применении базовой пошлины в 10% к Канаде и Мексике.