В США шокированы послаблением Трампа по торговым пошлинам
WP: Отсрочка пошлин Трампом стала неожиданностью для сотрудников Белого дома
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Решение президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин на товары из 75 стран стало неожиданностью даже для сотрудников его администрации. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на свои источники.
Как указывает издание, после объявления Трампа несколько высокопоставленных чиновников Белого дома провели пресс-конференцию с министром финансов Скоттом Бессентом и пресс-секретар`м администрации Кэролайн Левитт. Помощники президента были озадачены некоторыми важными аспектами отсрочки, включая вопрос о применении базовой пошлины в 10% к Канаде и Мексике.
Один из дипломатов, участвующий в торговых переговорах с США, узнал об отсрочке через СМИ всего через несколько минут после публикации заявления Трампа.
Напомним, недавно американский лидер ввёл систему торговых тарифов для стран, поставляющих в Штаты свою продукцию. Это коснулось множества государств, но не России. Тем временем Пекину выставили ставку в 125%, тогда как в Поднебесной на американскую продукцию распространяются пошлины в 84%. Также глава США объявил о 90-дневной паузе в действии повышенных тарифов для более чем 75 стран.