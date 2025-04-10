Китай тотально сократит импорт нефти из-за торговых пошлин США

С начала 2025 года, после того как Дональд Трамп вновь занял пост президента США, Китай начал постепенно сокращать закупки американской нефти, снизив их до одного процента от общего объема импорта. Введение новых пошлин может полностью прекратить эти поставки, сообщает Bloomberg.

Эксперты отмечают, что резкое сокращение объемов поставок не окажет критического влияния на обе страны, однако это является тревожным сигналом о возможном разрыве торговых отношений между крупнейшими экономиками мира.

Ранее Китай в течение нескольких лет увеличивал импорт нефти из США. Однако, как подчеркивает Иван Мэтьюс, глава аналитического отдела АТР в Vortexa, пошлины на американские товары в Китае достигли 84 процентов. В таких условиях использование американской нефти станет экономически невыгодным для китайских нефтепереработчиков.

По мнению издания, такая ситуация приведет к изменению нефтяных потоков: Индия и Япония могут заинтересоваться объемами американской нефти, которые не будут поставлены в Китай. В то же время, Китай сможет увеличить закупки подсанкционных поставок из России и Ирана, а также нарастить объемы импорта сырья от производителей на Ближнем Востоке.