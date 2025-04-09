Смертельная схватка: Зачем Трамп задрал для всех пошлины и нарывается на рецессию Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, чем может обернуться авантюра Дональда Трампа по введению пошлин против всего мира и кто может стать новым гегемоном после падения экономики США. 9 апреля, 13:54 Дональд Трамп объявил о введении новых «взаимных» пошлин на импортные товары. Обложка © Gettyimages / Chip Somodevilla

Уже более 70 стран изъявили желание договориться с Вашингтоном о тарифах, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, работа по достижению сделок со странами относительно новых пошлин также идёт хорошо и он боится не успеть переговорить со всеми желающими странами, поэтому даже готов использовать помощь нанятых юридических фирм.

Кроме того, подчеркнул он, пошлины приносят в американскую казну $2 млрд ежедневно!

Реальность пока отличается от «радужных» отчётов Трампа

При этом американский президент и словом не обмолвился о негативном эффекте от пошлин. Нефть (эталонная европейская Brent), к примеру, впервые за четыре года упала ниже 62 долларов за баррель. А доллар обвалился к основным валютам максимально за два с половиной года!

Ситуация на фондовой бирже Сеула после объявления Дональдом Трампом новых тарифов на импорт. Фото © ТАСС / Ahn Young-joon

Сразу после введения пошлин по всему миру из-за страха глобальной рецессии начался обвал фондовых индексов. В какой-то момент кто-то вбросил дезу об отмене пошлин и индексы сразу пошли вверх, но последовало разоблачение и… новый обвал. А ведь сегодня должны вступить в силу ещё индивидуальные повышенные пошлины для ряда стран!

Интересно, что состояние самого Трампа из-за его пошлин уменьшилось на $500 млн, утверждает Forbes.

Но не похоже, что Трампа это всерьёз волнует, он настроен решительно. Его не пугают и тревожные прогнозы американских экономистов, согласно которым платой за доходы в бюджет будет снижение роста экономики, инфляция и в конечном счёте длительная рецессия. Ситуацию уже сравнивают с Великой депрессией, а основатель Pershing Square Capital Management инвестор Билл Акман заявил, что из-за торговой политики Трампа США движутся к «экономической ядерной зиме», которую сами спровоцировали.

ЕС и Китай сдаваться не намерены

Не очень понятно, о каких странах, которые якобы готовы идти на уступки, говорит Трамп. В Евросоюзе ещё в феврале объявили о готовности к торговой войне с США. После введения пошлин в Брюсселе заявили, что готовы к переговорам с США, но не будут «ждать бесконечно». ЕК уже приготовила проект «ответки», включая 25-процентные пошлины на ряд американских товаров.

Контейнерный терминал Кхуайчхин Гонконгского морского порта в Китае. Фото © ТАСС / Chan Long Hei

Кроме того, как утверждает Politico, некоторые страны ЕС выступают за сокращение объёмов закупок американского сжиженного природного газа, чтобы снизить общую стоимость импорта. Это как бы ответ на требование Трампа, согласно которому, для того чтобы покончить с торговым дефицитом между США и ЕС, Брюссель должен взять на себя обязательства по покупке у США энергоресурсов.

Не менее самоуверенно американский лидер говорит и в адрес Китая: по его словам, 104-процентные пошлины будут действовать, пока Пекин не заключит сделку.

«Мы ждём от них звонка!» — заявил он, высказав уверенность в том, что Китай хочет заключить сделку по тарифам, но не знает, как это сделать. Правда, в Министерстве коммерции КНР говорят, что власти Поднебесной не намерены терпеть усиливающееся давление со стороны США и поддаваться на «шантаж». Если США будут настаивать на своём, Китай будет вынужден противодействовать им до самого конца, подчеркнули в ведомстве. Центральное ТВ страны уже сообщило, что Китай повысил до 84% пошлины на импортируемые из США товары.

В общем, кажется, что если кто и обрывает телефон Трампу, как он сам утверждает, то не похоже, что это те страны, на борьбу с торговым дефицитом в торговле с которыми и были направлены вводимые пошлины. Возможно, Трамп всерьёз подумал, что, увидев явно неадекватные цифры, оппоненты дрогнут и пойдут на уступки. Пока этого точно не наблюдается. Сколько стороны готовы изматывать друг друга — вопрос сегодня, скорее, к гадалкам, чем к экономистам, которые предрекают негативные последствия для всех участников этого конфликта.

Главная опасность — внутренняя реакция

Впрочем, для Трампа гораздо серьёзнее противодействие не контрагентов, против которых он и развязал эту войну, а недовольство в собственной стране. И бояться тут нужно вовсе не демократов в Конгрессе, на сторону которых уже встали и некоторые республиканцы, — так сенатор от Демпартии Рон Уайден и сенатор-республиканец Рэнд Пол представили сегодня резолюцию для отмены введённых президентом пошлин.

Гораздо большую опасность представляет улица, которая накануне буквально кипела. В минувшие выходные по всем Штатам прошли акции протеста под лозунгом «Руки прочь!».

Но это пока в основном противники Трампа. Как пишет Politico, Евросоюз рассматривает возможность введения ответных пошлин, в результате которых будет нанесён удар по электорату американского президента. Речь идёт о сельскохозяйственных и промышленных товарах, повышение пошлин на которые ударят по тем секторам, которые в основном полагаются на трансатлантический экспорт. Как говорится в публикации, в целом пошлины ЕС затронут экспорт из республиканских штатов на сумму в 13,5 миллиарда долларов.

На этом фоне Washinghton Post утверждает, что миллиардеры – сторонники и ключевые спонсоры Трампа резко критикуют его тарифную политику. По утверждению издания, резко против выступил даже такой яростный сторонник Трампа и последователь курса MAGA, как Илон Маск, который сначала обрушился с критикой в адрес советника президента по торговой политике Питера Наварро, который сыграл ключевую роль в разработке плана о пошлинах, назвав того «тупым, как пробка» и «настоящим идиотом».

А на минувших выходных он якобы лично обратился к Трампу, однако это не принесло успеха.

Конечно, WP — это предвзятое демократическое издание, но нет дыма без огня. И, если тарифная война Трампа затянется, а тем более если США столкнутся с рецессией, рост недовольства среди «своих» — вполне ожидаемое явление. В итоге Трамп рискует остаться в изоляции вместе с «фанатиками» — Питером Наварро и главой Минфина Скотом Бессентом, готовых ломать всё и вся, как когда-то в России Гайдар с Чубайсом.

Большинство экономистов уверены, что с рецессией США в итоге столкнутся, причём с системной, более серьёзной, чем в 70-е годы прошлого века, и, возможно, даже более серьёзной, чем в 30-е.

Для чего Трамп ввёл новые пошлины

Президент США Дональд Трамп на мероприятии «День освобождения», во время которого он объявил о введении новых взаимных пошлин в отношении торговых партнёров. Фото © ТАСС / KENT NISHIMURA

Желания Трампа можно понять. Защита своего производителя, протекционизм — естественная мера в условиях глобализма, в которых США, до этого находившиеся наверху списка ведущих, промышленно развитых держав, внезапно этот статус утратили. Трамп взял курс на реиндустриализацию Америки, и это очень масштабная и амбициозная задача, сравнимая с реформами Дэн Сяо Пина с его курсом на строительство экспортоориентированной экономики. Или с российским курсом на импортозамещение.

Проблема в том, что приведённые примеры не сопровождались торговыми войнами со всем миром и были рассчитаны на десятилетия, а Трамп привык рубить с плеча и хочет сделать всё быстро, здесь и сейчас, тем более что в запасе у него всего четыре года, а дальше — если не будет быстрых положительных результатов для американской экономики или, наоборот, если она окажется в упадке — к власти придут его оппоненты, которые попытаются всё отыграть.

Китай станет центром сопротивления

А пока будет неизбежная рецессия, прежде чем национальный производитель начнёт реально работать и наполнять бюджет. И будет сопротивление. Как внутри страны, так и со стороны мирового глобализма. Интересно, что в 1970-е годы прошлого века Штаты вышли из кризиса с помощью неолиберальной экономической политики и глобализации. Сейчас Трамп хочет вернуть всё назад. Но глобализм явно будет сопротивляться. И центром его сопротивления станет Китай, вокруг которого, как когда-то вокруг США, может сплотиться Европа.

— Китай и ЕС должны укреплять связи и координацию, расширять взаимную открытость, вместе защищать свободную и открытую торговлю и инвестиции, поддерживать стабильность и бесперебойную работу глобальных производственных и логистических цепочек, а также привносить больше стабильности и определённости в отношения двух сторон и мировую экономику, — заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в телефонном разговоре с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Напомню, что в Европе с начала года говорят о том, что Вашингтон ставит крест на евроатлантическом единстве, правда, это в большей степени касалось политики. Теперь ещё и экономики. Трамп, взвалив на себя поистине мессианскую задачу спасти Америку, может не только растерять союзников и поставить крест на коллективном Западе, но в итоге проиграть глобализму, центр которого сместится в Китай, который, в свою очередь, станет в итоге гегемоном вместо США.

Авторы Дмитрий Родионов