Трамп пригрозил России колоссальными пошлинами на нефть и анонсировал новый звонок Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что может повторно обложить пошлинами экспортную нефть из России, если Вашингтон и Москва не смогут договориться о прекращении конфликта на Украине. Об этом сообщает NBC News.

Трамп сообщил, что если он сочтёт Россию виноватой в том, что мирное соглашение так и не удалось заключить, то Белый дом немедленно установить вторичные пошлины на всю российскую нефть. Хозяин Овального кабинета также отметил, что покупатели российского топлива также столкнутся с неприятными для себя последствиями при таком исходе.

«Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединённых Штатах», — пояснил американский президент.