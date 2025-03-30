Трамп пригрозил России колоссальными пошлинами на нефть и анонсировал новый звонок Путину
Трамп: США введут пошлины до 50% на нефть из РФ, если мир не будет достигнут
Президент США Дональд Трамп заявил, что может повторно обложить пошлинами экспортную нефть из России, если Вашингтон и Москва не смогут договориться о прекращении конфликта на Украине. Об этом сообщает NBC News.
Трамп сообщил, что если он сочтёт Россию виноватой в том, что мирное соглашение так и не удалось заключить, то Белый дом немедленно установить вторичные пошлины на всю российскую нефть. Хозяин Овального кабинета также отметил, что покупатели российского топлива также столкнутся с неприятными для себя последствиями при таком исходе.
«Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединённых Штатах», — пояснил американский президент.
Размер пошлин может составить от 25% до 50%. Трамп добавил, что планирует вскоре вновь обсудить некоторые вопросы с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону.
Дональд Трамп в целом доволен ходом переговоров с Россией и Украиной, но ему не нравится, что между сторонами сохраняется сильная неприязнь. Удивительного в этом мало, поскольку Киев сорвал два из двух достигнутых перемирий. Сначала украинские политики перечеркнули запрет на удары по энергетике, а затем МИД страны объявил, что ВСУ продолжат атаковать военные корабли РФ в Чёрном море, несмотря на договорённость о безопасном судоходстве.
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