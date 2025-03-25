Раскрыты новые эпизоды срыва «энергетического перемирия» со стороны Украины
МО РФ раскрыло детали ударов ВСУ по энергетике на фоне переговоров в Эр-Рияде
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На фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров по вопросам разрешения конфликта в Украине киевские власти продолжили целенаправленные атаки на объекты российской гражданской энергетической инфраструктуры с использованием беспилотников. Об этом сообщила на брифинге во вторник пресс-служба министерства обороны.
В ведомстве сообщили, что в результате удара, осуществленного 24 марта украинскими БПЛА по объектам филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае, была отключена высоковольтная линия (500 кВ) «Ростовская АЭС – Тихорецк № 2». Лишь благодаря оперативным действиям персонала удалось избежать серьёзных последствий для потребителей.
В Луганской Народной Республике противник атаковал газораспределительную станцию «Сватово», принадлежащую Управлению магистральных газопроводов «Луганскгаз», применив FPV-дрон.
А вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут в Крыму российские средства противовоздушной обороны перехватили ещё один украинский ударный БПЛА, нацелившийся на наземные объекты Глебовского подземного хранилища газа.
«Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Напомним, по просьбе лидера США Дональда Трампа Владимир Зеленский согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России в течение 30 дней. Но это обещание он тут же «обнулил» в ходе массированной атаки украинских дронов на Саратовскую область.