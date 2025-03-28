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28 марта, 19:17

Трамп заявил о прогрессе на переговорах по Украине, но есть нюанс

Трамп: Переговоры по Украине продвигаются, но у сторон есть недоброжелательность

В процессе урегулирования украинского конфликта есть прогресс, однако между сторонами остаётся недоброжелательность. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.

«Прогресс есть, но между сторонами присутствует недоброжелательность», — считает глава Штатов.

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Ранее в западной прессе появились публикации о том, что американский лидер ужесточил условия по ресурсной сделке с Киевом из-за личного презрения к Владимиру Зеленскому. По мнению автора материала, глава Штатов считает киевский режим слабым и разгневан объёмом финансирования, который Незалежная получила от предыдущей американской администрации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Юрий Лысенко
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