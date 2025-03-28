Трамп заявил о прогрессе на переговорах по Украине, но есть нюанс

В процессе урегулирования украинского конфликта есть прогресс, однако между сторонами остаётся недоброжелательность. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.

Ранее в западной прессе появились публикации о том, что американский лидер ужесточил условия по ресурсной сделке с Киевом из-за личного презрения к Владимиру Зеленскому. По мнению автора материала, глава Штатов считает киевский режим слабым и разгневан объёмом финансирования, который Незалежная получила от предыдущей американской администрации.