Трамп разочарован в Уолтце из-за «‎шпиона» в секретном чате Белого дома

Президент США Дональд Трамп разочаровался в своём советнике по нацбезопасности Майке Уолтце, из-за которого в секретный групповой чат американской администрации был случайно добавлен редактор журнала The Atlantic. Об сообщает NBC со ссылкой на источники.

Главе Белого дома также не нравится, что гонка за оставшееся пустым после Уолтца место в конгрессе «оказалась более конкурентной, чем следовало». Однако члены Республиканской партии уверены, что победу в итоге одержит кандидат Рэнди Файн. Президент недоволен, что скандал вокруг утечки данных из секретного чата «выставляет партию в плохом свете».