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28 марта, 09:12

Трамп разочарован в Уолтце из-за «‎шпиона» в секретном чате Белого дома

NBC: Трамп разочаровался в Уолтце из-за добавления журналиста в секретный чат

Президент США Дональд Трамп и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Обложка © ТАСС / SARAH MEYSSONNIER, Jose Luis Magana

Президент США Дональд Трамп и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Обложка © ТАСС / SARAH MEYSSONNIER, Jose Luis Magana

Президент США Дональд Трамп разочаровался в своём советнике по нацбезопасности Майке Уолтце, из-за которого в секретный групповой чат американской администрации был случайно добавлен редактор журнала The Atlantic. Об сообщает NBC со ссылкой на источники.

Именно Майк Уолтц добавил в секретный чат главреда The Atlantic Джеффри Голдберга. Трамп остался недоволен безалаберностью своего подчинённого.

Главе Белого дома также не нравится, что гонка за оставшееся пустым после Уолтца место в конгрессе «оказалась более конкурентной, чем следовало». Однако члены Республиканской партии уверены, что победу в итоге одержит кандидат Рэнди Файн. Президент недоволен, что скандал вокруг утечки данных из секретного чата «выставляет партию в плохом свете».

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Напомним, что в секретный чат Белого дома был случайным образом приглашён главный редактор газеты The Atlantic, когда там как раз обсуждали удары американских ВС по хуситам в Йемене. Вину за произошедшее на себя взял Майк Уолтц. После инцидента Трамп публично поддержал своего помощника, отметив, что это лишь первый косяк за два месяца успешной работы. В итоге в сеть были слиты личные данные самого Уолтца и других советников главы США.

Владимир Озеров
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