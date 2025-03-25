«Усвоил урок»: Трамп вступился за своего советника после утечки из секретного чата
Трамп поддержал советника Уолтца после утечки информации из закрытого чата
Майк Уолтц и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца после скандала с утечкой информации из секретного чата. По его словам, произошёл несерьёзный сбой.
«Майк Уолтц усвоил урок, и он хороший человек», – подчеркнул республиканец в эфире телеканала NBC.
Глава Белого дома добавил, что это первый за два месяца сбой, и он не оказал сильного влияния. Кроме того, американский лидер отметил, что присутствие в чате журналиста Джеффри Голдберга не сказалось на результате операции, а удары по Йемену были «абсолютно успешными».
Напомним, что ранее Белый дом случайно добавил журналиста в чат, где обсуждались удары по хуситам. Джефри Голдберг из The Atlantic получил приглашение в чат «Хуситы ПК маленькая группа» от юзера с ником советника Трампа Майкла Уолтца. Корреспондент не участвовал в обсуждениях и его присутствие никто не заметил. Слитая переписка чиновников из США подтвердила опасения Европы. В ней увидели презрение, которое Вашингтон испытывает к европейским союзникам. Позднее в Белом доме подтвердили информацию о добавлении журналиста в чат. Сейчас изучается, как номер Голдберга был добавлен в ветку.