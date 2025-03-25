«Усвоил урок»: Трамп вступился за своего советника после утечки из секретного чата

Президент США Дональд Трамп поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца после скандала с утечкой информации из секретного чата. По его словам, произошёл несерьёзный сбой.

Глава Белого дома добавил, что это первый за два месяца сбой, и он не оказал сильного влияния. Кроме того, американский лидер отметил, что присутствие в чате журналиста Джеффри Голдберга не сказалось на результате операции, а удары по Йемену были «абсолютно успешными».