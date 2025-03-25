Белый дом подтвердил, что главред The Atlantic был добавлен в закрытый чат
Белый дом официально подтвердил, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг был добавлен в секретный чат, где обсуждались возможные удары по хуситам. Спикер администрации президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт сообщила, что сейчас изучается, как номер Голдберга был добавлен в ветку.
«Как заявил Совет национальной безопасности, Белый дом изучает, как номер Голдберга был непреднамеренно добавлен в ветку», — написала она в соцсети Х.
Однако Ливитт отрицает, что в чате обсуждались военные планы США нанести авиаудары по Йемену.
Напомним, что ранее Белый дом случайно добавил журналиста в чат, где обсуждались удары по хуситам. Джефри Голдберг из The Atlantic получил приглашение в чат «Хуситы ПК маленькая группа» от юзера с ником советника Трампа Майкла Уолтца. Корреспондент не участвовал в обсуждениях и его присутствие никто не заметил. Слитая переписка чиновников из США подтвердила опасения Европы. В ней увидели презрение, которое Вашингтон испытывает к европейским союзникам.
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