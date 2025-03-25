Белый дом подтвердил, что главред The Atlantic был добавлен в закрытый чат

Белый дом официально подтвердил, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг был добавлен в секретный чат, где обсуждались возможные удары по хуситам. Спикер администрации президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт сообщила, что сейчас изучается, как номер Голдберга был добавлен в ветку.

«Как заявил Совет национальной безопасности, Белый дом изучает, как номер Голдберга был непреднамеренно добавлен в ветку», — написала она в соцсети Х.

Однако Ливитт отрицает, что в чате обсуждались военные планы США нанести авиаудары по Йемену.