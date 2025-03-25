Ненависть и презрение: Слитая переписка чиновников из США подтвердила опасения Европы

Опубликованная переписка высокопоставленных представителей нынешней администрации США демонстрирует презрение, которое Вашингтон испытывает к европейским союзникам. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В переписке, которая была опубликована журналом Atlantic, американский вице-президент Джей Ди Вэнс при обсуждении ударов по хуситам в Йемене заявил, что он «ненавидит снова вытаскивать Европу». Авторы материала отметили, что данная переписка «обнажает всю степень презрения администрации США к европейским союзникам». В статье говорится, что враждебность Белого дома могла усилиться из-за претензий президента США Дональда Трампа в недостаточных тратах ЕС на оборону и военную помощь Украине. Кроме того, американский лидер обещал ввести масштабные пошлины, «которые могут потрясти экономику нескольких стран — членов ЕС».

Бывший чиновник Белого дома Ларри Пфайффер пояснил, что использование представителями администрации мессенджера Signal для обсуждения секретных данных является абсолютно непростительным. Агентство допустило, что на фоне враждебной риторики со стороны представителей США европейские союзники теперь могут задуматься о последствиях обмена засекреченной информацией с американской стороной.