Глава Пентагона опроверг утечку секретных данных после скандала с журналистом

Министр обороны США Пит Хегсет опроверг информацию о возможной утечке секретных данных во время скандального инцидента с журналистом. В общении с представителями СМИ на Гавайях он заявил, что никто не отправлял военные планы в мессенджере.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не в курсе деталей этого инцидента. В администрации подчёркивают, что никакой секретной информации в переписке не содержалось, а сам факт попадания журналиста в чат называют технической ошибкой.