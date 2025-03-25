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25 марта, 00:56

Глава Пентагона опроверг утечку секретных данных после скандала с журналистом

Глава Пентагона Хегсет: В чат, куда попал журналист, не отправляли военные планы

Пит Хегсет. Обложка © Wikipedia

Пит Хегсет. Обложка © Wikipedia

Министр обороны США Пит Хегсет опроверг информацию о возможной утечке секретных данных во время скандального инцидента с журналистом. В общении с представителями СМИ на Гавайях он заявил, что никто не отправлял военные планы в мессенджере.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не в курсе деталей этого инцидента. В администрации подчёркивают, что никакой секретной информации в переписке не содержалось, а сам факт попадания журналиста в чат называют технической ошибкой.

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Напомним, кандидатура Хегсета на пост главы Пентагона была утверждена Сенатом Конгресса США 24 января. Он является ветераном американских вооружённых сил и проходил службу в Афганистане и Ираке.

Артём Гапоненко
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