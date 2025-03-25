Глава Пентагона опроверг утечку секретных данных после скандала с журналистом
Глава Пентагона Хегсет: В чат, куда попал журналист, не отправляли военные планы
Пит Хегсет. Обложка © Wikipedia
Министр обороны США Пит Хегсет опроверг информацию о возможной утечке секретных данных во время скандального инцидента с журналистом. В общении с представителями СМИ на Гавайях он заявил, что никто не отправлял военные планы в мессенджере.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не в курсе деталей этого инцидента. В администрации подчёркивают, что никакой секретной информации в переписке не содержалось, а сам факт попадания журналиста в чат называют технической ошибкой.
Напомним, кандидатура Хегсета на пост главы Пентагона была утверждена Сенатом Конгресса США 24 января. Он является ветераном американских вооружённых сил и проходил службу в Афганистане и Ираке.