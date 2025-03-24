Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 19:12

Белый дом случайно добавил журналиста в чат, где обсуждались удары по хуситам

Администрация президента США Дональда Трампа случайно добавила главного редактора издания The Atlantic в секретный чат, где обсуждались возможные удары по хуситам. Там находились министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф, глава Национальной разведки Талси Габбард, советники по национальной безопасности, вице-президенты и другие высокопоставленные чиновники.

Как рассказал Джефри Голдберг из The Atlantic изданию Daily Mail, 11 марта он получил приглашение в чат «Хуситы ПК маленькая группа» от юзера с ником советника Трампа Майкла Уолтца, однако не знает, почему это произошло. Вскоре в беседе начались обсуждения предстоящих атак на боевиков йеменского движения. Участники обменивались мнениями о целесообразности военных действий против хуситов, сроках начала операций и возможных экономических последствиях конфликта.

Утром 15 марта министр обороны Пит Хегсет сообщил о запланированных ударах по Йемену, указав места авиаударов и типы используемого оружия. Вскоре после этого начались обстрелы. Голдберг не участвовал в обсуждениях и, похоже, его присутствие никто не заметил. Он вышел из чата и направил запросы всем участникам и их представителям.

Юристы, опрошенные журналом, отметили серьёзные нарушения правил безопасности со стороны государственных служащих. Чат Signal не санкционирован правительством для передачи конфиденциальной информации. Для таких целей у высокопрофильных сотрудников администрации предусмотрены специальные помещения, называемые пунктами обработки секретной информации (SCIF). Обычно в таких местах использование смартфонов запрещено. В американском Совбезе уже подтвердили, что переписка подлинная, проводится расследование.

Командующий флотом хуситов получил ранение при массированном ударе США
Командующий флотом хуситов получил ранение при массированном ударе США

Напомним, 15 марта Дональд Трамп объявил о начале военной операции против хуситов. После этого представители йеменского движения «Ансар Аллах» возобновили удары по американским авианосцам в Красном море. Кроме того, они заявили об успешном ударе с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» по аэропорту Бен-Гурион — крупнейшей воздушной гавани Израиля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • йемен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar