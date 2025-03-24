Белый дом случайно добавил журналиста в чат, где обсуждались удары по хуситам
Администрация президента США Дональда Трампа случайно добавила главного редактора издания The Atlantic в секретный чат, где обсуждались возможные удары по хуситам. Там находились министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф, глава Национальной разведки Талси Габбард, советники по национальной безопасности, вице-президенты и другие высокопоставленные чиновники.
Как рассказал Джефри Голдберг из The Atlantic изданию Daily Mail, 11 марта он получил приглашение в чат «Хуситы ПК маленькая группа» от юзера с ником советника Трампа Майкла Уолтца, однако не знает, почему это произошло. Вскоре в беседе начались обсуждения предстоящих атак на боевиков йеменского движения. Участники обменивались мнениями о целесообразности военных действий против хуситов, сроках начала операций и возможных экономических последствиях конфликта.
Утром 15 марта министр обороны Пит Хегсет сообщил о запланированных ударах по Йемену, указав места авиаударов и типы используемого оружия. Вскоре после этого начались обстрелы. Голдберг не участвовал в обсуждениях и, похоже, его присутствие никто не заметил. Он вышел из чата и направил запросы всем участникам и их представителям.
Юристы, опрошенные журналом, отметили серьёзные нарушения правил безопасности со стороны государственных служащих. Чат Signal не санкционирован правительством для передачи конфиденциальной информации. Для таких целей у высокопрофильных сотрудников администрации предусмотрены специальные помещения, называемые пунктами обработки секретной информации (SCIF). Обычно в таких местах использование смартфонов запрещено. В американском Совбезе уже подтвердили, что переписка подлинная, проводится расследование.
Напомним, 15 марта Дональд Трамп объявил о начале военной операции против хуситов. После этого представители йеменского движения «Ансар Аллах» возобновили удары по американским авианосцам в Красном море. Кроме того, они заявили об успешном ударе с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» по аэропорту Бен-Гурион — крупнейшей воздушной гавани Израиля.
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