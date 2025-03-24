Белый дом случайно добавил журналиста в чат, где обсуждались удары по хуситам

Администрация президента США Дональда Трампа случайно добавила главного редактора издания The Atlantic в секретный чат, где обсуждались возможные удары по хуситам. Там находились министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф, глава Национальной разведки Талси Габбард, советники по национальной безопасности, вице-президенты и другие высокопоставленные чиновники.

Как рассказал Джефри Голдберг из The Atlantic изданию Daily Mail, 11 марта он получил приглашение в чат «Хуситы ПК маленькая группа» от юзера с ником советника Трампа Майкла Уолтца, однако не знает, почему это произошло. Вскоре в беседе начались обсуждения предстоящих атак на боевиков йеменского движения. Участники обменивались мнениями о целесообразности военных действий против хуситов, сроках начала операций и возможных экономических последствиях конфликта.

Утром 15 марта министр обороны Пит Хегсет сообщил о запланированных ударах по Йемену, указав места авиаударов и типы используемого оружия. Вскоре после этого начались обстрелы. Голдберг не участвовал в обсуждениях и, похоже, его присутствие никто не заметил. Он вышел из чата и направил запросы всем участникам и их представителям.