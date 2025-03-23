Хуситы вновь атаковали аэропорт в Тель-Авиве

Сторонники мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, используя гиперзвуковую баллистическую ракету. Об этом заявил представитель вооружённых сил, созданных повстанцами, Яхья Сариа.

«Ракетные войска вооружённых сил нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2», — сказал он в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.