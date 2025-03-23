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Регион
23 марта, 14:35

Хуситы вновь атаковали аэропорт в Тель-Авиве

Сторонники мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, используя гиперзвуковую баллистическую ракету. Об этом заявил представитель вооружённых сил, созданных повстанцами, Яхья Сариа.

«Ракетные войска вооружённых сил нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2», — сказал он в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

Хуситы заявили о четвёртой атаке на авианосец США Harry Truman
Хуситы заявили о четвёртой атаке на авианосец США Harry Truman

Ранее хуситам удалось уничтожить американский разведывательный беспилотник типа MQ-9 над Йеменом. Напомним, что конфликт в регионе обострился после начала военной операции США. До этого группировка также заявляла об атаке на Бен-Гурион. В то время поступила информация о новом нападении на авианосную группу ВМС США в Красном море. В частности, под удар пришёлся на флагман — USS Harry S. Truman.

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Shutterstock / FOTODOM / Davidi Vardi

Александра Мышляева
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