Хуситы вновь атаковали аэропорт в Тель-Авиве
Сторонники мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, используя гиперзвуковую баллистическую ракету. Об этом заявил представитель вооружённых сил, созданных повстанцами, Яхья Сариа.
«Ракетные войска вооружённых сил нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2», — сказал он в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.
Ранее хуситам удалось уничтожить американский разведывательный беспилотник типа MQ-9 над Йеменом. Напомним, что конфликт в регионе обострился после начала военной операции США. До этого группировка также заявляла об атаке на Бен-Гурион. В то время поступила информация о новом нападении на авианосную группу ВМС США в Красном море. В частности, под удар пришёлся на флагман — USS Harry S. Truman.
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