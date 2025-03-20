Хуситы атаковали аэропорт в Тель-Авиве и авианосец ВМС США USS Harry S. Truman

Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об успешном проведении военной операции с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Боеголовка ударила по аэропорту Бен-Гурион — крупнейшему воздушному узлу Израиля. Об этом сообщил бригадный генерал хуситов Яхья Сариа.

«Мы будем продолжать препятствовать израильскому судоходству и поддерживать наших братьев в Газе до тех пор, пока не прекратится агрессия и не будет снята осада с палестинского народа», — заявил Сариа.