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Регион
20 марта, 04:27

Хуситы атаковали аэропорт в Тель-Авиве и авианосец ВМС США USS Harry S. Truman

Бригадный генерал Яхья Сариа. Обложка © X / الإعلام الحربي اليمني

Бригадный генерал Яхья Сариа. Обложка © X / الإعلام الحربي اليمني

Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об успешном проведении военной операции с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Боеголовка ударила по аэропорту Бен-Гурион — крупнейшему воздушному узлу Израиля. Об этом сообщил бригадный генерал хуситов Яхья Сариа.

«Мы будем продолжать препятствовать израильскому судоходству и поддерживать наших братьев в Газе до тех пор, пока не прекратится агрессия и не будет снята осада с палестинского народа», — заявил Сариа.

Генерал также сообщил об очередном ударе по авианосной группе ВМС США в Красном море. Атакован был в том числе флагман соединения USS Harry S. Truman.

Хуситы заявили о четвёртой атаке на авианосец США Harry Truman
Хуситы заявили о четвёртой атаке на авианосец США Harry Truman

Ранее хуситам удалось уничтожить американский разведывательный беспилотник типа MQ-9 над Йеменом. Напомним, что конфликт в регионе обострился после начала военной операции США.

Тимур Хингеев
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