Хуситы заявили о четвёртой атаке на авианосец США Harry Truman

Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли уже четвертый удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море всего за 72 часа. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.

Он уточнил, что нападение осуществили с помощью «нескольких крылатых ракет и беспилотников». Этот удар предотвратил возможный авианалёт на арабскую республику.