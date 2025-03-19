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19 марта, 01:29

Хуситы заявили о четвёртой атаке на авианосец США Harry Truman

Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли уже четвертый удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море всего за 72 часа. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.

Он уточнил, что нападение осуществили с помощью «нескольких крылатых ракет и беспилотников». Этот удар предотвратил возможный авианалёт на арабскую республику.

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Это уже четвёртый удар по авианосцу со стороны хуситов. О каких-либо повреждениях судна при этом ранее не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gail Heaton

Лия Мурадьян
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