Хуситы запретили судам США проход по Красному и Аравийскому морям
Хуситы запретили проход американских судов через Красное и Аравийское моря. Об этом заявил лидер йеменского движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси в эфире телеканала «Аль-Масира».
Он заявил, что американские авианосцы и военные корабли станут мишенями для хуситов, а запрет на судоходство будет распространяться на США до тех пор, пока продолжается агрессия против Йемена.
«Мы будем противостоять эскалации эскалацией, и мы ответим американскому противнику, нанеся удары по его авианосцам и линкорам и блокируя их корабли», — добавил лидер хуситов.
Напомним, вечером 15 марта армия Штатов приступила к проведению военной операции против йеменских хуситов для защиты американских судоходных, воздушных и военно-морских активов. Хуситы заявили о более чем 47 американских ударах по семи провинциям Йемена. Сообщалось о более чем 30 погибших гражданских и свыше 100 раненых.
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