Хуситы запретили судам США проход по Красному и Аравийскому морям

Хуситы запретили проход американских судов через Красное и Аравийское моря. Об этом заявил лидер йеменского движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси в эфире телеканала «Аль-Масира».

Он заявил, что американские авианосцы и военные корабли станут мишенями для хуситов, а запрет на судоходство будет распространяться на США до тех пор, пока продолжается агрессия против Йемена.