Число жертв ударов США по Йемену достигло 31, раненных – более 100
Более 30 гражданских погибли и более 100 человек получили ранения в результате ударов США по подконтрольному мятежникам-хуситам из движения «Ансар Аллах» городу Сана и другим регионам Йемена. Об этом написал в соцсети X представитель Минздрава повстанцев Анис аль-Асбахи.
«По предварительным данным, в результате американской агрессии, направленной против гражданских и жилых районов в Сане, провинциях Саада, Эль-Бейда и [городе] Радаа, погиб 31 человек, ранения получил еще 101», — сообщил аль-Асбахи.
Напомним, что ВС США начали военную операцию против хуситов в Йемене вечером 15 марта. По словам американского президента Дональда Трампа, цель атак – защита судоходных, воздушных и военно-морских активов Штатов. Первыми жертвами авиаударов стали гражданские. Белый дом показал, как Трамп наблюдает за ходом военной операции против хуситов.