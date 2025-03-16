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Регион
16 марта, 05:17

Число жертв ударов США по Йемену достигло 31, раненных – более 100

Более 30 гражданских погибли и более 100 человек получили ранения в результате ударов США по подконтрольному мятежникам-хуситам из движения «Ансар Аллах» городу Сана и другим регионам Йемена. Об этом написал в соцсети X представитель Минздрава повстанцев Анис аль-Асбахи.

«По предварительным данным, в результате американской агрессии, направленной против гражданских и жилых районов в Сане, провинциях Саада, Эль-Бейда и [городе] Радаа, погиб 31 человек, ранения получил еще 101», — сообщил аль-Асбахи.

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Напомним, что ВС США начали военную операцию против хуситов в Йемене вечером 15 марта. По словам американского президента Дональда Трампа, цель атак – защита судоходных, воздушных и военно-морских активов Штатов. Первыми жертвами авиаударов стали гражданские. Белый дом показал, как Трамп наблюдает за ходом военной операции против хуситов.

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X / U.S. Central Command

Андрей Бражников
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