Число жертв ударов США по Йемену достигло 31, раненных – более 100

Более 30 гражданских погибли и более 100 человек получили ранения в результате ударов США по подконтрольному мятежникам-хуситам из движения «Ансар Аллах» городу Сана и другим регионам Йемена. Об этом написал в соцсети X представитель Минздрава повстанцев Анис аль-Асбахи.