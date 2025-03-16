Хуситы пообещали не оставить без ответа авиаудары США по Йемену
Йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о готовности ответить на авиаудары США по Сане и другим городам страны. Заявление политбюро хуситов процитировал телеканал Al Masirah.
«Агрессия не останется без ответа. Наши йеменские вооружённые силы готовы противостоять эскалации эскалацией», — отметили руководители повстанцев.
Напомним, что ВС США начали военную операцию против хуситов вечером 15 марта. По словам американского президента Дональда Трампа, атаки проводятся для защиты судоходных, воздушных и военно-морских активов Штатов. Первыми жертвами авиаударов стали гражданские.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / akramalrasny