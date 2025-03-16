Хуситы пообещали не оставить без ответа авиаудары США по Йемену

Йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о готовности ответить на авиаудары США по Сане и другим городам страны. Заявление политбюро хуситов процитировал телеканал Al Masirah.

«Агрессия не останется без ответа. Наши йеменские вооружённые силы готовы противостоять эскалации эскалацией», — отметили руководители повстанцев.