Центральное командование ВС США показало кадры начала военной операции в Йемене

Центральное командование Вооружённых сил США официально подтвердило начало масштабной военной операции против хуситов в Йемене. Целью авиаударов обозначено укрепление позиций в регионе и обеспечение безопасности судоходства, уточнили в CENTCOM.

«15 марта Центральное командование США начало серию операций, состоящих из высокоточных ударов по целям поддерживаемых Ираном хуситов на территории Йемена, чтобы защитить американские интересы, сдержать врагов и восстановить свободу судоходства», — говорится в сообщении.

Также CENTCOM показало кадры начала военной операции. На них запечатлён взлёт нескольких истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet с борта авианосца.

Взлёт F/A-18 Hornet с авианосца. Видео © X / U.S. Central Command