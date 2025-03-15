Дональд Трамп объявил о начале военной операции против хуситов

Американские военные получили приказ начать атаки на объекты группировки «Ансар Аллах» в Йемене. О старте операции против хуситов в целях «восстановления свободы судоходства» в соцсети Truth Social объявил президент США Дональд Трамп.

«Сегодня я приказал Вооружённым силам Соединённых Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене… Наши храбрые бойцы прямо сейчас проводят воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону, чтобы защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы», — написал глава государства.

Политик напомнил, что последнее американское судно безопасно проходило через Суэцкий канал, Красное море или Аденский залив больше года назад. А последний военный корабль ВМС США был атакован вблизи берегов Йемена «более дюжины раз». Также Трамп обратился к Ирану с призывом прекратить поддержку хуситов.

«Будьте осторожны, потому что Америка привлечёт вас к полной ответственности, и мы не будем относиться к этому с пониманием!» — пригрозил президент США.