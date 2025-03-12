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Регион
11 марта, 22:45

Хуситы возобновили атаки на израильские суда в Красном и Аравийском морях

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о возобновлении атак на суда, связанные с Израилем, в Красном и Аравийском морях. Это решение было принято с целью оказать давление на Тель-Авив, чтобы он восстановил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Представитель вооружённых сил хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah заявил, что запрет на проход израильских судов в оперативной зоне, включая Красное море, Аравийское море, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив, вступает в силу немедленно. Он подчеркнул, что любое судно, нарушающее этот запрет, будет атаковано.

Сариа также отметил, что решение было принято после истечения срока, предоставленного посредникам для давления на Израиль с целью открытия контрольно-пропускных пунктов на границе сектора Газа. Хуситы настаивают на том, что их действия будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не выполнит это требование.

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Ранее стало известно, что Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа. Этим шагом Тель-Авив хочет усилить давление на ХАМАС, чтобы освободить большее число заложников.

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Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Артём Гапоненко
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