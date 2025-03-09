Израиль прекращает подачу электричества в сектор Газа
Министр энергетики Израиля Эли Коэн подписал приказ, согласно которому подача электричества в сектор Газа немедленно прекращается. Соответствующий документ опубликован израильским ведомством. Этим шагом Израиль хочет усилить давление на ХАМАС, чтобы освободить большее число заложников.
«Я только что подписал приказ о немедленном прекращении поставок электричества в сектор Газа. Мы задействуем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты с целью освобождения всех заложников, и чтобы гарантировать, что ХАМАС не останется в Газе на следующий день после войны», — сказал Коэн в видеообращении.
Ранее сообщалось, что 10 марта состоится очередной раунд переговоров в столице Катара Доху между делегацией Израиля и палестинским движением ХАМАС. Вчера израильская армия атаковала военные объекты движения «Хезболла» на юге Ливана. Целью операции, по заявлению представителей ЦАХАЛ, стало уничтожение ракетных установок и складов оружия группировки.
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