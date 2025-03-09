Израиль прекращает подачу электричества в сектор Газа

«Я только что подписал приказ о немедленном прекращении поставок электричества в сектор Газа. Мы задействуем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты с целью освобождения всех заложников, и чтобы гарантировать, что ХАМАС не останется в Газе на следующий день после войны», — сказал Коэн в видеообращении.