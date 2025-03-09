Израиль и ХАМАС обсудят урегулирование в Газе на переговорах в Дохе
10 марта израильская делегация вылетит в столицу Катара Доху для очередного раунда переговоров с палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил советник премьера еврейского государства Дмитрий Гендельман.
«Израиль при поддержке США принимает приглашение посредников и направит делегацию в Доху в понедельник для продвижения переговорного процесса», — написал политик.
Ранее американский лидер Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых. В противном случае он пообещал уничтожить группировку.
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