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8 марта, 22:27

Израиль и ХАМАС обсудят урегулирование в Газе на переговорах в Дохе

10 марта израильская делегация вылетит в столицу Катара Доху для очередного раунда переговоров с палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил советник премьера еврейского государства Дмитрий Гендельман.

«Израиль при поддержке США принимает приглашение посредников и направит делегацию в Доху в понедельник для продвижения переговорного процесса», — написал политик.

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Ранее американский лидер Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых. В противном случае он пообещал уничтожить группировку.

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Shutterstock / FOTODOM / vvvita

Антон Голыбин
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