Израиль и ХАМАС обсудят урегулирование в Газе на переговорах в Дохе

10 марта израильская делегация вылетит в столицу Катара Доху для очередного раунда переговоров с палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил советник премьера еврейского государства Дмитрий Гендельман.

«Израиль при поддержке США принимает приглашение посредников и направит делегацию в Доху в понедельник для продвижения переговорного процесса», — написал политик.