Израиль атаковал военные объекты «Хезболлы» на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по военным объектам движения «Хезболла» на юге Ливана. Целью операции, по заявлению представителей ЦАХАЛ, стало уничтожение ракетных установок и складов оружия группировки.
«Армия обороны Израиля на основе имеющихся разведывательных данных нанесла удары по военным объектам на юге Ливана, принадлежащим террористической организации «Хезболла», на которых были обнаружены оружие и ракетные установки», — говорится в официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
Ранее армия Израиля также возобновила боевые действия в секторе Газа, сосредоточившись на районе города Хан-Юнис. Палестинские источники сообщали об интенсивных обстрелах и наступлении бронетехники. В ЦАХАЛ объяснили это необходимостью «устранения угрозы, исходящей от боевиков».
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