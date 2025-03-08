Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 21:23

Израиль атаковал военные объекты «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по военным объектам движения «Хезболла» на юге Ливана. Целью операции, по заявлению представителей ЦАХАЛ, стало уничтожение ракетных установок и складов оружия группировки.

«Армия обороны Израиля на основе имеющихся разведывательных данных нанесла удары по военным объектам на юге Ливана, принадлежащим террористической организации «Хезболла», на которых были обнаружены оружие и ракетные установки», — говорится в официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Госсекретарь США Рубио поручил ускорить поставки военной помощи Израилю
Госсекретарь США Рубио поручил ускорить поставки военной помощи Израилю

Ранее армия Израиля также возобновила боевые действия в секторе Газа, сосредоточившись на районе города Хан-Юнис. Палестинские источники сообщали об интенсивных обстрелах и наступлении бронетехники. В ЦАХАЛ объяснили это необходимостью «устранения угрозы, исходящей от боевиков».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Антон Голыбин
  • Новости
  • Израиль
  • Ливан
  • хезболла
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar