Госсекретарь США Рубио поручил ускорить поставки военной помощи Израилю
Глава Государственного департамента США Марко Рубио распорядился ускорить поставки военной помощи Израилю. Дипломат подписал декларацию о применении чрезвычайных полномочий, дабы еврейское государство как можно быстрее получило необходимую технику и боеприпасы на общую сумму 4 миллиарда долларов.
«У Израиля нет более надёжного союзника в Белом доме, чем президент Трамп», — подчеркнул Рубио.
Также дипломат раскритиковал действия предыдущей администрации, которая «накладывала необоснованные условия» на военную помощь Израилю.
Напомним, что в конце февраля ЦАХАЛ дала старт «новой политике» по демилитаризации южных районов Сирии. Регион подвергся массированной бомбардировке. Также Израиль пообещал защитить сирийских друзов от атак со стороны армии САР.
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