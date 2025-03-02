Госсекретарь США Рубио поручил ускорить поставки военной помощи Израилю

Глава Государственного департамента США Марко Рубио распорядился ускорить поставки военной помощи Израилю. Дипломат подписал декларацию о применении чрезвычайных полномочий, дабы еврейское государство как можно быстрее получило необходимую технику и боеприпасы на общую сумму 4 миллиарда долларов.

«У Израиля нет более надёжного союзника в Белом доме, чем президент Трамп», — подчеркнул Рубио.