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Регион
2 марта, 04:27

Госсекретарь США Рубио поручил ускорить поставки военной помощи Израилю

Глава Государственного департамента США Марко Рубио распорядился ускорить поставки военной помощи Израилю. Дипломат подписал декларацию о применении чрезвычайных полномочий, дабы еврейское государство как можно быстрее получило необходимую технику и боеприпасы на общую сумму 4 миллиарда долларов.

«У Израиля нет более надёжного союзника в Белом доме, чем президент Трамп», — подчеркнул Рубио.

Также дипломат раскритиковал действия предыдущей администрации, которая «накладывала необоснованные условия» на военную помощь Израилю.

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Напомним, что в конце февраля ЦАХАЛ дала старт «новой политике» по демилитаризации южных районов Сирии. Регион подвергся массированной бомбардировке. Также Израиль пообещал защитить сирийских друзов от атак со стороны армии САР.

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Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Антон Голыбин
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