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Регион
25 февраля, 23:20

Израиль нанёс массированный авиаудар по Сирии в рамках «новой политики»

Израиль нанёс мощные удары по командным центрам и складам с оружием на юге Сирии

Взрывы в Сирии. Обложка © X / HassounMazen

Взрывы в Сирии. Обложка © X / HassounMazen

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении серии воздушных ударов по военным объектам в южной части Сирии. В числе целей оказались командные центры и склады с оружием. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что атаки проводятся в рамках «новой политики» по демилитаризации региона.

«Наличие средств и вооружённых сил в южной части Сирии представляет угрозу для граждан государства Израиль. Армия обороны Израиля будет продолжать работать над устранением любых угроз», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

По словам Каца, удары продолжатся, пока не будет достигнут устойчивый результат. Он подчеркнул, что безопасность страны не может быть поставлена под угрозу, и любая попытка сил сирийского режима или террористов обосноваться на юге Сирии будет немедленно пресекаться.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные ЦАХАЛ продолжат держать под контролем Голанские высоты в Сирии, а также прилегающие к ним территории. По его словам, ни о каком выводе войск речи сейчас не идёт.

Тимур Хингеев
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