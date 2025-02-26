Израиль нанёс массированный авиаудар по Сирии в рамках «новой политики»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении серии воздушных ударов по военным объектам в южной части Сирии. В числе целей оказались командные центры и склады с оружием. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что атаки проводятся в рамках «новой политики» по демилитаризации региона.

«Наличие средств и вооружённых сил в южной части Сирии представляет угрозу для граждан государства Израиль. Армия обороны Израиля будет продолжать работать над устранением любых угроз», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

По словам Каца, удары продолжатся, пока не будет достигнут устойчивый результат. Он подчеркнул, что безопасность страны не может быть поставлена под угрозу, и любая попытка сил сирийского режима или террористов обосноваться на юге Сирии будет немедленно пресекаться.