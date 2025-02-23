Израиль останется на сирийской стороне Голанских высот на неопределённый срок

Израильские военные продолжат держать под контролем Голанские высоты в Сирии, а также прилегающие к ним территории. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своей речи перед выпускниками офицерских курсов. По его словам, ни о каком выводе войск речи сейчас не идёт.

«В Сирии силы Армии обороны Израиля останутся на вершине горы Хермон и в буферной зоне на неопределённый срок, чтобы защитить наши населённые пункты и пресечь любые возможные угрозы», — подчеркнул премьер.

Нетаньяху также заверил, что израильская армия может вновь начать атаковать сектор Газа. Он пояснил, что оперативные военные планы для этих целей уже разработаны. Политик отметил, что Израиль будет добиваться полного разгрома радикального палестинского движения ХАМАС.