Израиль остановил обмен из-за «унизительных церемоний» ХАМАС с заложниками

В связи с недопустимыми «унизительными церемониями» ХАМАС, сопровождающими освобождение заложников, Израиль приостановил реализацию намеченного на 22 февраля соглашения об обмене. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на заявление канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Израильская сторона заявила о переносе освобождения более шестисот палестинских заключённых, решение будет действовать до получения гарантий, что следующие освобождения заложников пройдут без этих церемоний.

«Израильская сторона заявляет о переносе освобождения более шестисот палестинских заключённых до тех пор, пока не будут обеспечены гарантии освобождения последующих групп заложников и прекратятся унизительные действия при передаче израильских пленных на территории сектора Газа», — цитирует агентство сообщение канцелярии премьер-министра.