Нетаньяху: В Газе остаются 63 заложника, Израиль намерен вернуть их всех
Тель-Авив решительно настроен вернуть всех заложников, находящихся в секторе Газа. После освобождения шести похищенных 22 февраля, в плену остаются 63 человека, включая живых и погибших. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«На данный момент мы вернули 192 заложников. Из них 147 — живыми, 45 — погибшими. В руках ХАМАС остаются 63 заложника. Правительство Израиля твёрдо привержено продолжению решительных действий по возвращению всех наших людей: живых — в объятия их семей, а погибших — для достойного захоронения в родной земле», — сказал Нетаньяху.
Ранее Life.ru сообщал, что Израиль завершил освобождение последних шести заложников из сектора Газа в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня. Таким образом, за пять недель перемирия Тель-Авив смог вернуть 30 живых пленных и четыре тела погибших.
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