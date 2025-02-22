Нетаньяху: В Газе остаются 63 заложника, Израиль намерен вернуть их всех

Тель-Авив решительно настроен вернуть всех заложников, находящихся в секторе Газа. После освобождения шести похищенных 22 февраля, в плену остаются 63 человека, включая живых и погибших. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«На данный момент мы вернули 192 заложников. Из них 147 — живыми, 45 — погибшими. В руках ХАМАС остаются 63 заложника. Правительство Израиля твёрдо привержено продолжению решительных действий по возвращению всех наших людей: живых — в объятия их семей, а погибших — для достойного захоронения в родной земле», — сказал Нетаньяху.