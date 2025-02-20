ХАМАС передал тела четырёх погибших заложников Красному Кресту
Радикальная палестинская группировка ХАМАС передала представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) тела четырёх израильских заложников. Об этом сообщила армия обороны Израиля.
Согласно информации The Jerusalem Post, речь идёт о телах 33-летней Шири Бибас, её двухлетнего сына Кфира, пятилетнего Ариэля и 83-летнего Одеда Лифшица. Все они были похищены 7 октября 2023 года. Кфир был самым младшим среди израильских заложников, он попал в плен, когда ему было всего девять месяцев. 1 февраля «Хамас» освободил его отца, 35-летнего Ярдена Бибаса.
Сотрудники Красного Креста передадут останки заложников израильским военнослужащим и представителям Агентства внутренней безопасности Израиля (ISA).
Ранее Life.ru сообщал, что трое заложников, среди которых был россиянин Александр Труфанов, были переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста в Хан-Юнисе в сектора Газа. Они пробыли в плену у представителей радикального палестинского движения 498 дней. В российском МИД поблагодарили Палестину за содействие в освобождении гражданина России, а в Кремле выразили признательность ХАМАС за это решение. Мать Труфанова рассказала, что во время похищения боевики прострелили сыну обе ноги.
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