Мать Труфанова заявила, что во время похищения ХАМАС ему прострелили обе ноги
Гражданин Израиля и России Александр Труфанов, освобождённый из плена, получил огнестрельные ранения в обе ноги во время похищения 7 октября 2023 года. Об этом журналистам рассказала его мать Елена Труфанова, которая также была заложницей палестинского движения ХАМАС.
«Слава Богу, что Саша вернулся здоровым и целым. Это является большой радостью и облегчением», — заявила женщина.
Елена выразила благодарность за то, что её сын вернулся домой живым и может ходить, несмотря на тяжёлые ранения в обе ноги. Она назвала это чудом. Александр провёл в плену почти 500 дней, прежде чем был освобождён 15 февраля.
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