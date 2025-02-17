Мать Труфанова заявила, что во время похищения ХАМАС ему прострелили обе ноги

Гражданин Израиля и России Александр Труфанов, освобождённый из плена, получил огнестрельные ранения в обе ноги во время похищения 7 октября 2023 года. Об этом журналистам рассказала его мать Елена Труфанова, которая также была заложницей палестинского движения ХАМАС.

«Слава Богу, что Саша вернулся здоровым и целым. Это является большой радостью и облегчением», — заявила женщина.