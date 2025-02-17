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Регион
16 февраля, 21:30

Мать Труфанова заявила, что во время похищения ХАМАС ему прострелили обе ноги

Гражданин Израиля и России Александр Труфанов, освобождённый из плена, получил огнестрельные ранения в обе ноги во время похищения 7 октября 2023 года. Об этом журналистам рассказала его мать Елена Труфанова, которая также была заложницей палестинского движения ХАМАС.

«Слава Богу, что Саша вернулся здоровым и целым. Это является большой радостью и облегчением», — заявила женщина.

Елена выразила благодарность за то, что её сын вернулся домой живым и может ходить, несмотря на тяжёлые ранения в обе ноги. Она назвала это чудом. Александр провёл в плену почти 500 дней, прежде чем был освобождён 15 февраля.

Освобождённый из Газы Труфанов получил российский паспорт
Освобождённый из Газы Труфанов получил российский паспорт

Спикер МИД РФ Мария Захарова выразила Палестине признательность за содействие в освобождении гражданина России, а в Кремле поблагодарили лидеров ХАМАС за это решение.

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Telegram / Israel

Артём Гапоненко
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