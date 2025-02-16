Освобождённый из Газы Труфанов получил российский паспорт
Александр Труфанов получил новый российский паспорт. Обложка © Telegram / Посольство России в Израиле
Посол России в Израиле Анатолий Викторов вручил новый заграничный паспорт освобождённому из сектора Газа гражданину России и Израиля Александру Труфанову. Об этом сообщило посольство РФ в Тель-Авиве.
На встрече также присутствовала мать Александра, Елена Труфанова, которая была освобождена в ноябре 2023 года. Викторов подчеркнул, что итог стал возможным благодаря активной работе российских дипломатов по поручению президента Владимира Путина.
«Российские дипломаты ни на день не оставляли усилий по вызволению Труфанова. Находились в постоянном контакте с израильской и всеми заинтересованными сторонами в регионе по этому приоритетному для нас вопросу», — заявил Викторов.
Напомним, 14 февраля трёх заложников ХАМАС передали Международному комитету Красного Креста в Хан-Юнисе в Газе, среди них был россиянин Александр Труфанов. Все трое пробыли в плену палестинских радикалов 498 дней. Труфанов уже встретился со своей мамой Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн, а также пообщался по видеосвязи с бабушкой Ириной Татти.