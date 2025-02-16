Освобождённый из Газы Труфанов получил российский паспорт

Посол России в Израиле Анатолий Викторов вручил новый заграничный паспорт освобождённому из сектора Газа гражданину России и Израиля Александру Труфанову. Об этом сообщило посольство РФ в Тель-Авиве.

На встрече также присутствовала мать Александра, Елена Труфанова, которая была освобождена в ноябре 2023 года. Викторов подчеркнул, что итог стал возможным благодаря активной работе российских дипломатов по поручению президента Владимира Путина.