Захарова: Россия признательна Палестине за помощь в освобождении Труфанова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила признательность Палестине за содействие в освобождении попавшего в плен к ХАМАС россиянина Алексея Труфанова.

«Признательны палестинской стороне, а также катарским и египетским партнёрам за помощь в благополучном исходе данного дела. Хотели бы отметить, что задача вызволения из плена соотечественников для нас была и остаётся приоритетной», — указано в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова уточнила, что освобождение заложника стало возможным благодаря «настойчивым и целенаправленным действиям» российских дипломатических деятелей, а также благодаря налаженным связям с политическим руководством движения ХАМАС.

Нынешняя цель России, как отметила представитель МИД России, продолжать энергично добиваться освобождения ещё и уроженца Донбасса Харкина.