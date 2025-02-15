Захарова: Россия признательна Палестине за помощь в освобождении Труфанова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила признательность Палестине за содействие в освобождении попавшего в плен к ХАМАС россиянина Алексея Труфанова.
«Признательны палестинской стороне, а также катарским и египетским партнёрам за помощь в благополучном исходе данного дела. Хотели бы отметить, что задача вызволения из плена соотечественников для нас была и остаётся приоритетной», — указано в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Захарова уточнила, что освобождение заложника стало возможным благодаря «настойчивым и целенаправленным действиям» российских дипломатических деятелей, а также благодаря налаженным связям с политическим руководством движения ХАМАС.
Нынешняя цель России, как отметила представитель МИД России, продолжать энергично добиваться освобождения ещё и уроженца Донбасса Харкина.
Ранее стало известно, что трое заложников, среди которых был россиянин Александр Труфанов, были переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста в Хан-Юнисе в сектора Газа. Они пробыли в плену у представителей радикального палестинского движения ХАМАС 498 дней.