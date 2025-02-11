Нетаньяху предупредил о возможном возобновлении боевых действий в Газе

ЦАХАЛ возобновит активные боевые действия в секторе Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС не освободит израильских заложников к полудню 15 февраля. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после четырёхчасового заседания военно-политического кабинета, на котором присутствовали ключевые министры.

«Принятое мной и единогласно утверждённое кабинетом решение таково: если ХАМАС не вернёт наших заложников до полудня субботы, прекращение огня будет аннулировано и ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия до окончательного разгрома ХАМАС», — сказал Нетаньяху.

При этом он не сообщил, сколько заложников Израиль ожидает получить к 15 февраля.