Нетаньяху предупредил о возможном возобновлении боевых действий в Газе
Нетаньяху: ЦАХАЛ возобновит бои в Газе, если ХАМАС не отдаст заложников к субботе
ЦАХАЛ возобновит активные боевые действия в секторе Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС не освободит израильских заложников к полудню 15 февраля. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после четырёхчасового заседания военно-политического кабинета, на котором присутствовали ключевые министры.
«Принятое мной и единогласно утверждённое кабинетом решение таково: если ХАМАС не вернёт наших заложников до полудня субботы, прекращение огня будет аннулировано и ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия до окончательного разгрома ХАМАС», — сказал Нетаньяху.
При этом он не сообщил, сколько заложников Израиль ожидает получить к 15 февраля.
Напомним, накануне стало известно, что ХАМАС отложил освобождение очередных израильских заложников. Представитель группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда назвал в качестве причины нарушение Израилем режима прекращения огня.
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