ХАМАС отложил освобождение очередных заложников и обвинил Израиль в обстрелах
Палестинское радикальное движение ХАМАС отказалось выпускать на свободу очередную группу заложников, находящуюся в секторе Газа. Предполагалось, что освобождение состоится 15 февраля. Представитель военного крыла ХАМАС — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Абу Убайда назвал в качестве причины нарушение Израилем режима прекращения огня.
«На протяжении последних трёх недель мы наблюдали постоянные нарушения условий сделки со стороны противника. В связи с этим мы решили отложить освобождение пленных [заложников], которые должны были быть отпущены 15 февраля, до дальнейшего уведомления. Израиль должен придерживаться [норм соглашения] и задним числом компенсировать ущерб, причинённый им за последние недели», — написал он в соцсети.
Напомним, в январе было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем, ХАМАС, Катаром и США. Этот договор предполагает поэтапный обмен пленными между сторонами конфликта – 1890 палестинцев в обмен на 34 заложника ХАМАС. 8 февраля были освобождены три израильских заложника. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала ужасающим внешний вид освобождённых людей.
ТАСС / АР