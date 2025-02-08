ХАМАС передал ещё трёх израильских заложников Красному кресту

Заложники, освобождённые в результате сделки между ХАМАС и Израилем, сейчас находятся в автомобилях МККК. Передачу пятой группы организовали в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа. Красный Крест доставит освобождённых заложников ЦАХАЛ и службе безопасности «Шин Бет» в секторе Газа, после чего их вывезут в Израиль.