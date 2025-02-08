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Регион
8 февраля, 10:10

ХАМАС передал ещё трёх израильских заложников Красному кресту

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) получили от представителей боевого крыла палестинского движения ХАМАС (группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама») трёх израильских заложников. Трансляцию освобождения вёл египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Заложники, освобождённые в результате сделки между ХАМАС и Израилем, сейчас находятся в автомобилях МККК. Передачу пятой группы организовали в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа. Красный Крест доставит освобождённых заложников ЦАХАЛ и службе безопасности «Шин Бет» в секторе Газа, после чего их вывезут в Израиль.

ЦАХАЛ подтвердил освобождение заложников и назвал их имена. Это 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви.

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Напомним, что в январе было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем, ХАМАС, Катаром и США. Это соглашение предполагает поэтапный обмен пленными между сторонами конфликта. В частности, 30 января Израиль освободил 110 детей палестинских заключённых в рамках договоренности с радикальной группировкой ХАМАС.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Наталья Афонина
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