ХАМАС передал ещё трёх израильских заложников Красному кресту
Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) получили от представителей боевого крыла палестинского движения ХАМАС (группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама») трёх израильских заложников. Трансляцию освобождения вёл египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».
Заложники, освобождённые в результате сделки между ХАМАС и Израилем, сейчас находятся в автомобилях МККК. Передачу пятой группы организовали в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа. Красный Крест доставит освобождённых заложников ЦАХАЛ и службе безопасности «Шин Бет» в секторе Газа, после чего их вывезут в Израиль.
ЦАХАЛ подтвердил освобождение заложников и назвал их имена. Это 56-летний Охад Бен Ами, 52-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви.
Напомним, что в январе было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем, ХАМАС, Катаром и США. Это соглашение предполагает поэтапный обмен пленными между сторонами конфликта. В частности, 30 января Израиль освободил 110 детей палестинских заключённых в рамках договоренности с радикальной группировкой ХАМАС.
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