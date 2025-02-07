Стало известно, включён ли россиянин в список заложников, которых завтра освободит ХАМАС
Израиль получил список заложников, которых ХАМАС освободит в субботу
Израиль ознакомился со списком заложников, которые должны быть освобождены ХАМАС в субботу, 8 февраля, в соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газа. Любые нарушения соглашения будут серьёзно рассматриваться Израилем.
«Список получен и принят Израилем», — заявил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
Бригады «Аль-Кассам», согласно заявлению военного крыла ХАМАС, решили завтра освободить Элияху Шараби, Охад Бен Ами и Ор Леви. Таким образом, гражданина РФ Александра Труфанова в списке снова нет.
Напомним, что в январе между Израилем, ХАМАС, Катаром и США было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Оно включает в себя обмен пленными между сторонами конфликта, который осуществляется поэтапно. Так, 30 января, Израиль освободил 110 детей палестинских заключённых в рамках соглашения с радикальной группировкой ХАМАС.
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