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Регион
7 февраля, 18:06

Стало известно, включён ли россиянин в список заложников, которых завтра освободит ХАМАС

Израиль получил список заложников, которых ХАМАС освободит в субботу

Израиль ознакомился со списком заложников, которые должны быть освобождены ХАМАС в субботу, 8 февраля, в соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газа. Любые нарушения соглашения будут серьёзно рассматриваться Израилем.

«Список получен и принят Израилем», — заявил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

Бригады «Аль-Кассам», согласно заявлению военного крыла ХАМАС, решили завтра освободить Элияху Шараби, Охад Бен Ами и Ор Леви. Таким образом, гражданина РФ Александра Труфанова в списке снова нет.

Напомним, что в январе между Израилем, ХАМАС, Катаром и США было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Оно включает в себя обмен пленными между сторонами конфликта, который осуществляется поэтапно. Так, 30 января, Израиль освободил 110 детей палестинских заключённых в рамках соглашения с радикальной группировкой ХАМАС.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sashko Manev

Полина Никифорова
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